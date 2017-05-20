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الاحتلال يعتقل طفلة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال القدس
استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

الاحتلال يعتقل طفلة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال القدس

2017-05-20 18:02:07
وكالات

أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على معبر قلنديا شمال القدس.

وزعمت وسائل إعلام عبرية إن الفتاة (14 عاما) قامت برفع سكين بنية تنفيذ عملية طعن ضد الجنود المتواجدين على المعبر الفاصل بين القدس ورام الله عند مخيم قلنديا، فيما رد الجنود عليها برشها بغاز الفلفل والسيطرة عليها واعتقالها ونقلها إلى جهة مجهولة.

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