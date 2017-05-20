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الاتحاد السكندري يسحق المقاصة بثلاثية ويقرب الأهلي من التتويج
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يسحق المقاصة بثلاثية ويقرب الأهلي من التتويج

2017-05-20 18:01:30
محيط - أحمد عبد الخالق

سقط فريق مصر المقاصة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت باستاد الفيوم.

سجل ثلاثية زعيم الثغر كلاً من كابونجو كاسونجو هدفين في الدقائق 27 و 61 قبل أن يعزز بثالث محمد عطوة في الدقيقة 72.

وسجل هدف حفظ ماء الوجه لمصر المقاصة جون انطوي في الدقيقة 94 من عمر المباراة .

بهذه النتيجة توقف رصيد المقاصة عند 63 نقطة فى المركز الثانى فيما ارتفع رصيد الاتحاد للنقطة 43 فى المركز السادس، ورفض الفريق الفيومى فرصة تقليل فارق النقاط مع الأهلى المتصدر ليصل فارق النقاط إلى 12 نقطة، ويقرب الأحمر من حسم اللقب

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