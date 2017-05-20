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رسمياً.. أوباميانج هدافاً للدوري الألماني موسم 2017
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رسمياً.. أوباميانج هدافاً للدوري الألماني موسم 2017

2017-05-20 18:35:09

تسلم الجابوني بيير ايميريك اوباميانج مهاجم فريق بروسيا دورتموند لقب هداف الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “بوندسليجا” لموسم 2016 - 2017 بعدما تفوق بفارق هدف عن نظيره ليفاندوفيسكي.

واحتل أوباميانج المركز الأول في قائمة الهدافين برصيد 31 نقطة فيما حل ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 30 هدف، بينما جاء أنطوني موديست مهاجم كولن في المركز الثالث برصيد 25 هدف أما تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج فاحتل المركز الرابع برصيد 21 هدف.

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