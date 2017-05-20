قال رئيس الغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالاسكندرية ايمن بدوي ان الغرفة تطرح فكرة مشروعين للإسهام فى جذب السياحة الفرنسية والأوربية لمصر وهما إنشاء خط طيران مباشر بين الاسكندرية ومدينة مرسيليا بجنوب فرنسا للمساهمة فى تشجيع قدوم السياح الفرنسيين الى مصر .

وأوضح أن المشروع الثاني هو انضمام الاسكندرية إلى خط ملاحة سياحي منتظم من مرسيليا مروروا بعدة موانئ اخرى بحوض البحر المتوسط.

وأضاف ” بدوي “- على هامش لقاء نظمته الغرفة بالاسكندرية بحضور وزير السياحة ” يحيي راشد” وعدد من رجال الاعمال بالمدينة - ان تلك المشروعات ستساهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين رجال الاعمال المصريين والفرنسيين .

والمح الى السعى نحو التنمية السياحية واختراق أسواق جديدة والترويج لمصر بالخارج والسعي لتحسين اوضاع العاملين بقطاع السياحة.

واشار الى اهمية وضع الاسكندرية على الخريطة السياحية العالمية فهي تمتلك عوامل الجذب السياحي ومنها قلعة قايتباي، والمتحف الروماني اليوناني، والمتحف البحري، الشواطئ .