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ماذا قال ترامب في أول تغريدة له بعد وصوله السعودية؟
ترامب

ماذا قال ترامب في أول تغريدة له بعد وصوله السعودية؟

2017-05-20 17:54:29
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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مجموعة من صور استقباله فى المملكة العربية السعودية بجوار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكتبت الصفحة الرسمية لترامب بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “ترحيب لا يصدق فى الرياض، يوم عظيم ونتطلع إلى مؤتمر المساء”.

ومن المقرر أن يعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وستركز القمة بين الزعيمين على إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية الوثيقة بين البلدين، وملف مكافحة الإرهاب، ومواجهة النفوذ الإيرانى فى المنطقة.

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