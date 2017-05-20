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نقيب المعلمين: نتابع حالة المعلمين المصابين في حادث انقلاب أتوبيس ببورسعيد
خلف الزناتي نقيب المعلمين

نقيب المعلمين: نتابع حالة المعلمين المصابين في حادث انقلاب أتوبيس ببورسعيد

2017-05-20 18:05:22
محيط: أ. ش. أ

أكد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، أنه يتابع حالة المعلمين الذين أصيبوا في حادث انقلاب أوتوبيس في منطقة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، والذين تم نقلهم على الفور إلى مستشفى بورفؤاد العام.

وأوضح الزناتي - في تصريحات صحفية اليوم السبت - أنه كلف وفد من النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد برئاسة علي الألفي رئيس النقابة الفرعية لزيارتهم والاطمئنان على حالتهم، وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لهم ولأسرهم.

وأضاف نقيب المعلمين أن 23 معلما ومعلمة، أصيبوا في الحادث كانوا متوجهين إلى مدارسهم للمراقبة على أعمال الامتحانات في منطقة سهل الطينة، وذلك بطريق شرق التفريعة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى بورفؤاد العام .

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