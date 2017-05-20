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بالصور.. بايرن ميونخ يسحق فرايبورج في وداع ألونسو ولام
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بالصور.. بايرن ميونخ يسحق فرايبورج في وداع ألونسو ولام

2017-05-20 17:51:36

أنهى فريق بايرن ميونيخ موسمه بتحقيق الفوز على ضيفه فرايبورج، بأربعة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر البوندسليجا.

سجل أهداف البايرن كلاً من أريين روبن وأرتورو فيدال وفرانك ريبيري، وجوشوا كيميتش في الدقائق 4 و 73 و 91 و 94.

بينما سجل هدف حفظ ماء الوجة لفرايبورج اللاعب نيلس بيترسن في الدقيقة 76.

وكان البافاري قد حسم لقب الدوري هذا الموسم لصالحه منذ عدة جولات ماضية إلا أنه رفع رصيده للنقطة 82 فيما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة 48 في المركز السابع.

وكرم النادي البافاري، ثلاثي الفريق البافاري فيليب لام، وتشابي ألونسو، وتوم شتاركة، قبل انطلاق المباراة التي شهدت حضور أساطير النادي مثل فرانز بيكنباور، وبول برايتنر، ودايتر هونيس، وأوليفر كان وآخرين.

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