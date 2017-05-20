شارك أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، سيد أبو بيه، في قداس الأربعين لتأبين شهداء تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية بكنيسة مارجرجس بطنطا.

وخلال كلمته أكد ” أبو بيه” اهتمام السيد رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الحادثين.

وقال “أبو بيه” إن المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء وافق على قيد شهداء ومصابي التفجيرين الإرهابيين إلى المجلس القومي ومنحهم كافة الخدمات والمزايا التي يقدمها المجلس تقديرا من الحكومة على ما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، واختتم “أبو بيه” كلمته قائلا: تحيا مصر والمجد للشهداء.

من جانبه وجه الأنبا بولا أسقف طنطا الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على رعايته لأسر الشهداء والمصابين وإلى المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس الوزراء على قرار ضمهم إلى المجلس القومي وتقديم كافة الخدمات والمزايا لهم.

وعقب الانتهاء من حفل التأبين عقد أمين عام المجلس القومي اجتماعا مع اللواء/ أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تم الاتفاق من خلاله على تخصيص مكتب لتلقي أوراق أسر الشهداء والمصابين، وتذليل أي عقبات أو معوقات تواجههم وتقديم كل الرعاية والدعم لهم بالتنسيق مع السيد المحافظ الذي أكد على دعمه لأسر الشهداء والمصابين.

وشدد “أبو بيه” على أن الإرهاب لن يثني الدولة المصرية عن استكمال مسيرة التقدم والتنمية في ظل وحدة وتماسك الشعب المصري.

حضر القداس محافظ الغربية ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا ومدير امن الغربية والأنبا بولا أسقف طنطا واساقفة المنيا وأسيوط وأعضاء المجمع المقدس.