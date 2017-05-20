حصل الطالبان سيف الدين محمد عبد المنعم بالصف الرابع، والطالبة دينا محمد أبو المجد بالصف الثالث بشعبة البتروكيماويات بمدرسة السويس الصناعية المتقدمة، على المركز الرابع على العالم في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، في المسابقة العالمية للعلوم والهندسة “Intel ISEF” والمقامة بلوس انجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصولهم على مركز متقدم في المسابقة المحلية في القاهرة .

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - في بيان اليوم السبت - أنه تم تأهيلهما للمسابقة العالمية ” Blast off ” لتمثيل مصر باستونيا في ديسمبر القادم .

يذكر أن الطالبين حققا المركز الأول في مارس الماضي في تصفيات مسابقة ” Intel ISEF 2017” وتأهلا إلى منافسات المعرض الدولي للعلوم و الهندسة بلوس انجلوس في الفترة من 14/ 5 إلى 19/ 5 / 2017 في نفس مشروع البحث طاقة الطحالب، حيث تم العرض من خلال جهاز ميكانيكي يقوم بطحن الطحالب لاستخراج الديزل الحيوي، و الغاز الطبيعي (غاز الميثان) والسماد الطبيعي.

بدوره، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة مشاركة الطلاب المصريين بالمسابقات المحلية والعالمية؛ لمسايرة التطور وثورة التكنولوجيا المتسارعة عالميًا، مهنئًا الطلاب على فوزهم، وموجهًا بتكريمهم بديوان عام الوزارة في أقرب وقت ممكن.