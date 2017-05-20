عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار اليوم السبت لقاءً مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد ، ونقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لبحث تطورات المشهد العام وسبل التعاون بين وزارة الداخلية والهيئات الإعلامية والصحفية ونقابة الصحفيين.

وأشاد وزير الداخلية - خلال اللقاء - بالدور الإيجابي والبناء الذى تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام إزاء مختلف القضايا الوطنية، مؤكداً حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية والعمل بشفافية إدراكاً لأهمية الرسالة الإعلامية في دعم العمل الوطنى وإيضاح الحقائق للرأى العام، مشيراً إلى أن العلاقة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية هى بمثابة علاقة تكاملية وشراكة لابد من تعزيزها من خلال التنسيق والتواصل وتسهيل مهام الصحفيين أثناء أداء واجبهم، من أجل توعية الرأى العام‬.

من جانبه، أشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أهمية دور الإعلام في المرحلة الراهنة وضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة الإعلام كقوة أساسية مساندة لكافة مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الدفاع عن الوطن، موضحاً أن التحديات الراهنة تحتاج إلى إعلام يعضد الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة فى مواجهة التحديات، وأن يسمو الخطاب الوطني على أية خطابات أخرى، وأن تكون المصلحة الوطنية هدف الجميع من أجل العبور بالبلاد إلى آفاق أرحب.

كما أكد وزير الداخلية تطلعه لمزيد من التعاون البناء والشراكة الفاعلة بين نقابة الصحفيين وجموع أبناء المهنة ورجال الشرطة في كافة مواقع العمل الوطني.

من جانبه، أعرب نقيب الصحفيين عن تقديره للجهود التى تبذل من قِبل رجال الشرطة من أجل أمن واستقرار الوطن، مشيرا إلى حرص نقابة الصحفيين على قيام الصحافة بدورها والبحث الجاد عن المعلومات من مصادرها بموضوعية وشفافية لخدمة القضايا الوطنية، لاسيما فى ضوء العمل المؤسسي الذي باتت تنتهجه نقابة الصحفيين خلال الفترة الحالية.

وأكد نقيب الصحفيين أهمية العلاقة الطيبة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين على اعتبار امتداد دور وزارة الداخلية لكافة الأنشطة المتعلقة بالعمل الصحفي، مبديا تطلعه لتسهيل وزارة الداخلية عمل الصحفيين فى كافة المواقع والأحداث المختلفة.

ووجه نقيب الصحفيين الدعوة لوزير الداخلية لزيارة نقابة الصحفيين، ورحب الوزير بالدعوة على أن يتم تحديد موعدها فيما بعد، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقة بين الوزارة والنقابة فى مختلف المجالات؛ بما يعود بالنفع على مصلحة الوطن.