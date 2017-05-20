نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التقارير الإعلامية الأمريكية التي زعمت أنه بحث مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قضية إقالة مدير مكتب التحقيق الفيدرالي، جيمس كومي.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في عاصمة قبرص نيقوسيا حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - “لم نتطرق إلى هذا الموضوع على الإطلاق”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أقال كومي من منصبه في 9 مايو الجاري، وأوضحت بعض وسائل الإعلام المحلية أن اتخاذه لهذا القرار جاء بناء على نصيحة من النائب العام للولايات المتحدة ونائبه، اللذين اعتبرا أن المدير السابق لمكتب التحقيقات لم يكن يستطيع تنفيذ مهامه بصورة مناسبة.

وفي أعقاب تلك الخطوة، ادعت تقارير صادرة عن الإعلام الأمريكي المناهض لترامب أن قضية إقالة كومي كان فيها دور روسي، إلا أنها لم تتمكن من تقديم أي أدلة تثبت تلك المزاعم.

ندا/ع ص‎