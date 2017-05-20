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مصرع 8 من مسلحي "طالبان" إثر غارة جوية شمال أفغانستان
حركة طالبان‎

مصرع 8 من مسلحي "طالبان" إثر غارة جوية شمال أفغانستان

2017-05-20 17:51:14
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لقي 8 من مسلحي حركة “طالبان” على الأقل مصرعهم، بينهم قياديان ميدانيان، وذلك جراء غارة جوية في ولاية فارياب شمال أفغانستان.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم السبت، عن المتحدث باسم الجيش الأفغاني نصرة الله جمشيدي، قوله “إن العملية استهدفت مخبأ لطالبان في منطقة ألمار”، مضيفا أن الضربة الجوية أسفرت أيضا عن إصابة 5 مسلحين.

ويشار إلى أن أفغانستان قد شهدت في الفترة الأخيرة تناميا ملحوظا لنشاطات المسلحين المتشددين في شرق البلاد وجنوبها (ولايات لوكر وننكرهار وهلمند)، وكذلك في شمال أفغانستان (ولايات كندوز وجوزجان وبروان)، حيث يعلن المزيد من القادة الميدانيين والمسلحين مبايعتهم لتنظيم “داعش”.

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