استقبل رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على هامش انعقاد فعاليات قمة المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يعقد في المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان “تمكين الأجيال نحو المستقبل”.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير طارق عادل سفير مصر لدي عمان.

وخلال اللقاء، أعرب المهندس شريف إسماعيل عن تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون الثنائية بين مصر والأردن والارتقاء بها لأفاق جديدة في كافة المجالات بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات المتميزة بين البلدين، مضيفا أن إقامة فعاليات قمة المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الأردن خير دليل علي الدور المحوري الذى تقوم به الأردن في المنطقة وبمثابة إشادة لسياساتها الاقتصادية والتنموية في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والمتمثلة في ظاهرة الإرهاب .

وحول موقف العمالة المصرية فى الأردن قدم رئيس الوزراء الشكر لنظيره الأردني على موافقته على مهلة شهر اضافي لتوفيق الأوضاع بدون غرامة مالية.

ومن جانبه، أبدى رئيس الوزراء الأردني ترحيبه بدعم أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات المطروحة على جدول اعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المقرر انعقادها في يوليو القادم.