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رغم الإصابة بالصليبي.. إبراهيموفيتش جاهز لنهائي الدوري الأوروبي
ابراهيموفيتش - اصابة

رغم الإصابة بالصليبي.. إبراهيموفيتش جاهز لنهائي الدوري الأوروبي

2017-05-20 17:45:09

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمصاب بقطع في الرباط الصليبي منذ لقاء أندرلخت البلجيكي في لقاء ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي شهر أبريل الماضي الجميع بإعلان جاهزيته لمباراة النهائي .

ونشر إبرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام فيديو قصير له وهو يقوم بعملية التأهيل في حمام السباحة وعلق على الفيديو قائلا: “جاهز للنهائي”

وبالرغم من ذلك فقد أكد التقرير الطبي قد أكد إنتهاء موسم إبرا مع مانشستر يونايتد مع صعوبة لحاقه باللقاء النهائي وما تبقى من مباريات الدوري الإنجليزي .

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