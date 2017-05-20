فتح باب الحجز لـ120 وحدة سكنية بمدينة الزينية شمالي الأقصر2017-05-20 17:35:19
أعلنت محافظة الأقصر، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، فتح باب الحجز لـ120 وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من محدودي الدخل بمدينة الزينية شمالي المحافظة.
وأوضح مدير إدارة الإسكان الشعبي بالأقصر ممدوح عرام أن الوحدة تتكون من غرفتين وصالة بمساحة 63 متر مربع، نصف تشطيب، بسعر 105 آلاف جنيه للوحدة، بمقدم يبدأ من 15% حتى 50% من قيمة كل وحدة طبقًا للدخل، وقسط شهري لا يتجاوز 40% من الدخل.
وأضاف أنه سيبدأ تلقّي الطلبات من المواطنين بعد استيفاء الشروط المعلنة وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المستحقة، ويتم إرسال الأوراق بعد استيفائها بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان التالي “الأقصر– ديوان عام محافظة الأقصر– اللجنة المشكَّلة بالقرار رقم 208 (الإدارة العامة لمركز المعلومات)”، اعتبارًا من 25 مايو الحالي حتى 22 يونيو المقبل.
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج "آراب جوت تالنت"
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج، والوصول لعروض ...Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد في تصريحات صحفية ...Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT