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فتح باب الحجز لـ120 وحدة سكنية بمدينة الزينية شمالي الأقصر
وحدات سكنية‎

فتح باب الحجز لـ120 وحدة سكنية بمدينة الزينية شمالي الأقصر

2017-05-20 17:35:19
محيط: أ. ش. أ

أعلنت محافظة الأقصر، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، فتح باب الحجز لـ120 وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من محدودي الدخل بمدينة الزينية شمالي المحافظة.
وأوضح مدير إدارة الإسكان الشعبي بالأقصر ممدوح عرام أن الوحدة تتكون من غرفتين وصالة بمساحة 63 متر مربع، نصف تشطيب، بسعر 105 آلاف جنيه للوحدة، بمقدم يبدأ من 15% حتى 50% من قيمة كل وحدة طبقًا للدخل، وقسط شهري لا يتجاوز 40% من الدخل.
وأضاف أنه سيبدأ تلقّي الطلبات من المواطنين بعد استيفاء الشروط المعلنة وتقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المستحقة، ويتم إرسال الأوراق بعد استيفائها بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان التالي “الأقصر– ديوان عام محافظة الأقصر– اللجنة المشكَّلة بالقرار رقم 208 (الإدارة العامة لمركز المعلومات)”، اعتبارًا من 25 مايو الحالي حتى 22 يونيو المقبل.

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