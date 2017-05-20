حقق فريق بروسيا دورتموند فوزا قاتلا أمام نظيره فيردر بريمن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 34 من الدوري الالماني الممتاز لكرة القدم “بوندسليجا”.

سجل لدورتموند كلا من ماركو ريوس وبيير اوباميانج هدفان لكل منهما في الدقائق 32 و42 و 75 و 89

بينما سجل لبريمن جينيزوفش زلاتكو في الدقيقة 7 و فين بارتلز في الدقيقة 46 و ماكس كروز في الدقيقة 68.

هذا الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة 64 في المركز الثالث خلف بايرن ميونخ الأول ولايبزيج الثاني، فيما توقف رصيد بريمن عند النقطة 45 في المركز الثامن.