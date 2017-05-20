شاهد بـ«ضحية كافيه مصر الجديدة»: المتهم طعن المجني عليه بآلة حادة2017-05-20 17:33:54
قال الشاهد محمد أحمد محمود، إنه كان بصحبة المجني عليه داخل الكافيه يوم الحادث لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون، وجلسا في الطابق الثاني بصحبه عدد من الأصدقاء، وغادر عدد منهم الكافيه بعد انتهاء المباراة فسمع الاثنان صوت مشاجرة، وتبين أنهم أصدقاؤهم وبالتوجه لمتابعة سبب المشاجرة، وجدا مدير الكافية ويدعى «عبدالرؤوف» يقول: «لا يسمح لأحد من الزبائن بمغادرة المكان إلا بعد دفع الحساب كاملا».
وتابع: «المجني عليه دفع الفاتورة كاملة، وغادرنا الكافيه من سلم مخالف وفوجئنا بأشخاص يسرعون وراءهم، وعندما اشتكى المجني عليه وقال لهم (إيه البلطجة دي؟)، رد عليه المتهم عمرو (إنت لسه شوفت بلطجة.. انزل بس)».
وأضاف الشاهد أنه بمجرد نزولهم اعتدى العاملون عليهم بالضرب بمحتويات الكافيه، وأن المتهم عمرو ضرب المجني عليه بقبضتي يديه، وأخرج سلاحا عبارة عن آلة حادة صوبه نحو صدره.
وقال شاهد الإثبات الثاني رامي الغرباوي، إنه عقب انتهاء المباراة قرر المجني عليه وأصدقاؤه مغادرة الكافيه بعد سداد الفاتورة كاملة، وفوجئوا بالمتهم عمرو يحمل آلة حاده ويطعن بها المجني عليه الذي سقط أرضا غارقا في دمائه، ونقله صديقه كريم للمستشفى.
وأضاف الشاهد أنهم قرروا مغادرة الكافيه بعد سداد الفاتورة، لسوء تعامل إدارة الكافيه معهم، وبعد منع عدد من صديقاتهم مغادرة الكافيه إلا بعد سداد الفاتورة.
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