تأجيل محاكمة المتهم بـ«قتل ضحية كافيه مصر الجديدة» لـ22 أغسطس2017-05-20 17:02:51
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، السبت، محاكمة المتهم بقتل الشاب محمود بيومي، في أحد المقاهي بحي مصر الجديدة، في فبراير الماضي، لجلسة 22 أغسطس المقبل للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم .
وقال النقيب أيمن محمد، مجري التحريات، إنه كان معين خدمة بمنطقة الكوربة وورد إليه بلاغ من النجدة بالتوجه لفحص مشاجرة بمقهى «كيف»، وبوصوله لم يجد أحدا من أطراف المشاجرة، وعندما سأل المتواجدين أخبروه بأن احد العاملين بالمقهى ويدعى «عمرو» طعن المجني عليه بآلة حادة في صدره ونقل إلى المستشفى.
وأفاد الشاهد بأن تحرياته أكدت نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد العاملين بالكافيه، بعدما منعت الإدارة زملاءه من مغادرة المكان إلا بعد دفع الحساب كاملا، وأن المتهم اعتدى على المجني عليه بـ«الحزام»، وفور رد المجني عليه أخرج الأول سكين سويسري وطعنه في صدره.
وطلب الدكتور شوقي السيد، المدعي بالحق المدني، إدخال متهمين جدد لتعدد الطعنات بجسد المجني عليه.
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد في تصريحات صحفية ...Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج "آراب جوت تالنت"
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج، والوصول لعروض ...Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT