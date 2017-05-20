أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، السبت، محاكمة المتهم بقتل الشاب محمود بيومي، في أحد المقاهي بحي مصر الجديدة، في فبراير الماضي، لجلسة 22 أغسطس المقبل للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم .

وقال النقيب أيمن محمد، مجري التحريات، إنه كان معين خدمة بمنطقة الكوربة وورد إليه بلاغ من النجدة بالتوجه لفحص مشاجرة بمقهى «كيف»، وبوصوله لم يجد أحدا من أطراف المشاجرة، وعندما سأل المتواجدين أخبروه بأن احد العاملين بالمقهى ويدعى «عمرو» طعن المجني عليه بآلة حادة في صدره ونقل إلى المستشفى.

وأفاد الشاهد بأن تحرياته أكدت نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد العاملين بالكافيه، بعدما منعت الإدارة زملاءه من مغادرة المكان إلا بعد دفع الحساب كاملا، وأن المتهم اعتدى على المجني عليه بـ«الحزام»، وفور رد المجني عليه أخرج الأول سكين سويسري وطعنه في صدره.

وطلب الدكتور شوقي السيد، المدعي بالحق المدني، إدخال متهمين جدد لتعدد الطعنات بجسد المجني عليه.