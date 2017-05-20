صفقات بين السعودية وشركات أمريكية بقيمة 55 مليون دولار2017-05-20 17:03:32
أكدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية توقيع شركات أمريكية صفقات مع السعودية بقيمة 55 مليار دولار تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.
وأوضحت الشبكة، اليوم السبت، أن السعوديين توصلوا لاتفاقيات أولية مع شركات أمريكية بمجالات الدفاع والصناعة والنفط والغاز مما يساعد السعوديين على تحقيق خطتهم لعام 2030 لتطوير اقتصاد بلادهم.
وتشمل سلسلة الصفقات استثمارا بقيمة 12 مليار دولار في مصفاة نفط أمريكية في شركة تابعة لشركة أرامكو، الشركة الوطنية للنفط والغاز في السعودية، وتهدف هذه الصفقات جزئيا للحصول على حسن النية مع الرئيس دونالد ترامب الذي ركز على تقديم دفعة للشركات في هذه الصناعات الثلاث مما يعطيه حزمة بمليارات الدولارات للدفاع عند عودته إلى الولايات المتحدة.
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