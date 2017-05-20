 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 05:15 مساءً
روابط سريعة
وزير التجارة الأمريكي: القدرات الإدارية السعودية ستكون لها دور في تحقيق أهداف 2030
ترامب في السعودية

وزير التجارة الأمريكي: القدرات الإدارية السعودية ستكون لها دور في تحقيق أهداف 2030

2017-05-20 16:59:57
وكالات

ثمّن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس, جهود المملكة العربية السعودية في التحضير لقمم الرياض ( القمة السعودية الأمريكية, القمة الخليجية الأمريكية, والقمة العربية الإسلامية الأمريكية ), والاستعدادت المتخذة في وقت قصير للتحضير لهذه الأعمال التي تشهد حضورًا واسعًا من الشركات والأفراد, مما يعكس مدى القدرات الإدارية الفاعلة التي سيكون لها دورٌ فاعلٌ في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وبين روس في كلمة ألقاها خلال أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي والتى نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) المنعقد في الرياض اليوم,أن اختيار شعار ” العزم يجمعنا “, للقمة السعودية الأمريكية، يجسد هذا الحدث الضخم الذي تحتضنه المملكة .
وأكد وزير التجارة الأمريكي ، تطابق توجهات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات على مستوى القطاعين الحكومي والأعمال, بما يؤسس لعلاقة طويلة الأمد بين الطرفين .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3