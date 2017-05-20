يحيى راشد: صناعة السياحة في تطور مع التكنولوجيا2017-05-20 16:55:26
قال وزير السياحة يحيى راشد، إن صناعة السياحة في تطور مع التكنولوجيا، مشيرا إلى أهمية توظيف السوشيال ميديا في تحقيق التنمية السياحية.
وأكد راشد - خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية اليوم السبت - أهمية الزيارات التي يقوم بها نجوم عالميين إلى مصر بما يحقق أرباحا ويروج لمصر، وضرورة أن يكون لدينا رؤية بأننا نبني وطن، وأن الإعلام يلعب دورا فعالا في تحقيق التنمية.
وأضاف أن إعادة المنظر الحضاري لمدينة الإسكندرية هو ما يشغله، قائلا “إن هذا يمثل مستقبل مصر، ويتطلب جهدا كبيرا وتعاونا في كافة الجهات”.
وأوضح أن إعادة المنظر الحضاري إلى مدينة الإسكندرية، يتطلب إيجاد تشريعات من قبل مجلس النواب حول كيفية تطوير هذا المشهد بالإضافة إلى ضرورة تطوع الشباب، حيث أن الإسكندرية مدينة عالمية يعشقها الأمراء.
وشدد على ضرورة الترويج للعلامات التجارية لجذب السياح من مختلف أنحاء الدول، موضحا أنه يجب أن يتم صناعة براند عالمي يدفع السياح للقدوم إلى المدينة.
وأشار إلى أن نسب الأشغال في فنادق الإسكندرية هي الأعلى، منوها بأن الإسكندرية تمتلك إمكانيات خارقة ولديها رجال أعمال مميزين ولابد من الاستفادة من الإمكانيات، منوها بأهمية التوعية المجتمعية بكيفية التعامل مع السائحين وتنفيذ برامج مستمرة حول أهمية صناعة السياحة وكيفية التفاعل مع الزوار، داعيا إلى إقامة لجنة تسويق وإعداد أجندة سياحية إلى مدينة الإسكندرية.
من جانبهم، أكد رجال الأعمال المشاركون في اللقاء، أن الإسكندرية هي مدينتهم، وأنهم يأخذون على عاتقهم تطويرها، مشيرا إلى أن المستقبل سيشهد نقلة حضارية وسيتم اتاحة العديد من فرص العمل.
ولفت رجال الأعمال إلى أن الإسكندرية ينقصها فقط الغرف الفندقية، فهناك نحو 2400غرفة، وهو عدد بسيط بالنسبة لمدينة ترغب في وضعها على خريطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل إعداد برامج توعية سياحية لمن يتعاملون مباشرة مع السياح.
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