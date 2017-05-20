قالت شركة (جنرال الكتريك) الأمريكية اليوم /السبت/ إنها قامت بتوقيع اتفاق بلغت قيمته 15 مليار دولار مع السعودية كجزء من تنويع المملكة لاقتصادها بعيدا عن البترول.

وأضافت الشركة - في بيان رسمي - أن الإتفاق جرى توقيعه اليوم في حضور العديد من رجال الأعمال الأمريكيين ونظرائهم السعوديين في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.

وتتضمن الاتفاقية 7 مليارات دولار بضائع وخدمات من الشركة للسعودية، وتتنوع بين معدات لقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى البترول والغاز والتعدين.

وذكرت الشركة أن الاتفاقيات تضمنت - أيضا - بعضا من مذكرات التفاهم والتي تحتاج إلى اتفاقيات أخرى قبل أن تصبح سارية المفعول.

ومن بين الاتفاقيات - أيضا - توريد معدات تقنية رقمية أكثر فعالية لعمليات شركة (أرامكو) السعودية، والتي تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار تساعد في تحسين الإنتاج لشركة (أرامكو)، إضافة إلى اتفاقيات أخرى للتعاون في مجال البحث والتدريب، وفق البيان.

أ إ م - ك ف