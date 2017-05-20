"جنرال الكتريك" تعلن عقد صفقة مع السعودية بقيمة 15 مليار دولار2017-05-20 16:53:18
قالت شركة (جنرال الكتريك) الأمريكية اليوم /السبت/ إنها قامت بتوقيع اتفاق بلغت قيمته 15 مليار دولار مع السعودية كجزء من تنويع المملكة لاقتصادها بعيدا عن البترول.
وأضافت الشركة - في بيان رسمي - أن الإتفاق جرى توقيعه اليوم في حضور العديد من رجال الأعمال الأمريكيين ونظرائهم السعوديين في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.
وتتضمن الاتفاقية 7 مليارات دولار بضائع وخدمات من الشركة للسعودية، وتتنوع بين معدات لقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى البترول والغاز والتعدين.
وذكرت الشركة أن الاتفاقيات تضمنت - أيضا - بعضا من مذكرات التفاهم والتي تحتاج إلى اتفاقيات أخرى قبل أن تصبح سارية المفعول.
ومن بين الاتفاقيات - أيضا - توريد معدات تقنية رقمية أكثر فعالية لعمليات شركة (أرامكو) السعودية، والتي تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار تساعد في تحسين الإنتاج لشركة (أرامكو)، إضافة إلى اتفاقيات أخرى للتعاون في مجال البحث والتدريب، وفق البيان.
أ إ م - ك ف
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