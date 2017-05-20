 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 05:08 مساءً
روابط سريعة
"جنرال الكتريك" تعلن عقد صفقة مع السعودية بقيمة 15 مليار دولار
نقود - عملات - اموال

"جنرال الكتريك" تعلن عقد صفقة مع السعودية بقيمة 15 مليار دولار

2017-05-20 16:53:18
محيط ووكالات

قالت شركة (جنرال الكتريك) الأمريكية اليوم /السبت/ إنها قامت بتوقيع اتفاق بلغت قيمته 15 مليار دولار مع السعودية كجزء من تنويع المملكة لاقتصادها بعيدا عن البترول.

وأضافت الشركة - في بيان رسمي - أن الإتفاق جرى توقيعه اليوم في حضور العديد من رجال الأعمال الأمريكيين ونظرائهم السعوديين في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.

وتتضمن الاتفاقية 7 مليارات دولار بضائع وخدمات من الشركة للسعودية، وتتنوع بين معدات لقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى البترول والغاز والتعدين.

وذكرت الشركة أن الاتفاقيات تضمنت - أيضا - بعضا من مذكرات التفاهم والتي تحتاج إلى اتفاقيات أخرى قبل أن تصبح سارية المفعول.

ومن بين الاتفاقيات - أيضا - توريد معدات تقنية رقمية أكثر فعالية لعمليات شركة (أرامكو) السعودية، والتي تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار تساعد في تحسين الإنتاج لشركة (أرامكو)، إضافة إلى اتفاقيات أخرى للتعاون في مجال البحث والتدريب، وفق البيان.
أ إ م - ك ف

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3