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الملك سلمان وترامب يوقعان عددا من الاتفاقيات العسكرية والتجارية
ترامب - الملك سلمان

الملك سلمان وترامب يوقعان عددا من الاتفاقيات العسكرية والتجارية

2017-05-20 16:52:37
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وقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت عددا من الاتفاقيات العسكرية والتجارية.

كما وقع الملك سلمان والرئيس ترامب الرؤية الاستراتيجية بين البلدين، حسبما أوردت قناة (العربية الحدث) الإخبارية.

وبلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة  بين البلدين بأكثر من 280 مليار دولار، وذلك فى إطار زيارة ترامب التاريخية للمملكة العربية السعودية، فيما قال مصدر أمريكى في البيت الأبيض، منذ قليل، إن قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين واشنطن والرياض تبلغ قيمتها 350 مليار دولار.

ومن المقرر أن يعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وستركز القمة بين الزعيمين على إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية الوثيقة بين البلدين، وملف مكافحة الإرهاب، ومواجهة النفوذ الإيرانى فى المنطقة.

ووصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى مطار الملك خالد الدولى بالرياض، اليوم السبت، وكان فى استقباله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتم عقد جلسة مباحثات مصغرة مشتركة بين الرئيس الأمريكى والملك سلمان.

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