ألمانيا تختار الأردن كقاعدة تمركز في الحرب ضد داعش2017-05-20 16:46:27
كشفت وزيرة الدفاع الألمانية أن بلادها اختارت قاعدة جوية بديلة لـ «إنجرليك» التركية في الأردن، وأنها انتهت من فحص القاعدة التي اختارتها لتكون مركزا للقوات الألمانية في إطار حربها ضمن قوات التحالف الأمريكية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن تركيا كانت قد أوقفت مؤخرا طلبا للمشرعين الألمان لزيارة جنود بلادهم فى قاعدة «إنجرليك» الجوية، وأثار ذلك احتمال نقل ألمانيا مقاتلاتها التي تدعم الحملة ضد تنظيم داعش المتطرف.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسيولا فون دير ليين، اليوم السبت، على هامش الاجتماع الاقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن إنها زارت قاعدة “ازراق” الجوية في الاردن قبل يوم واحد، وان لديها “الكثير من الامكانات”، مضيفة أنه لا يوجد قرار نهائي بشأن هذه الخطوة.
وتابعت أن المحادثات مع تركيا مستمرة، بيد أنه “فى حالة تحركنا سنكون مستعدين” وفق تصريحات الوزيرة الألمانية.
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