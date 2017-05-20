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المدير التنفيذي ل "دانة غاز" يشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادى بمصر
دانة غاز‎

المدير التنفيذي ل "دانة غاز" يشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادى بمصر

2017-05-20 16:47:06
محيط ووكالات

على هامش حضوره فعاليات المنتدى اﻻقتصادى العالمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،اليوم المدير التنفيذى لشركة دانة غاز، وذلك بحضور وزيرة اﻻستثمار والتعاون الدولى، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من مسئولى الشركة.

وفى بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع البترول والغاز والعمل على جذب المزيد من اﻻستثمارات فى هذا القطاع الهام والحيوى، مشيرا إلى أن مصر شهدت العديد من اﻻكتشافات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سيسهم فى إتاحة المزيد من الفرص لاستثمار فى مجال البتروكيماويات وغيرها من الصناعات المرتبطة بالبترول والغاز.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذى لشركة دانة غاز بالجهود الحكومية المبذولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، وما تم مؤخرا من إقرار لقانون اﻻستثمار الذى يتضمن المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، مثنيا على مستوى التعاون القائم، معربا عن تطلع شركته المساهمة فى عدد من المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة، كما قدم خلال اللقاء عدد من المقترحات متعلقة بمجال اﻻستثمار فى صناعة البتروكيماويات، وفى هذا الصدد اشار رئيس الوزراء إلى دراسة تلك المقترحات بما يدعم هذه الصناعة الهامة.

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