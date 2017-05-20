قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء صبحى ومصطفى رشدي، اليوم السبت، ببراءة الفنانة عبير الشرقاوي من تهمة سب وقذف طليقها.

وكان طليق الفنانة عبير الشرقاوي، أقام دعوى قضائية تحمل رقم“9820 لسنة 2016”، يتهمها فيها بالسب والقذف في عدة مناسبات، وأنه تعرضت لسيرته وإهانة كرامته.

جدير بالذكر أن محكمة جنح الدقي قد برّأت طارق محمد صلاح الدين “طبيب نفسي”، طليق الفنانة، ومحاميه أحمد عبد الفتاح، من اتهامهما بسب وقذف الفنانة في الدعوى رقم “2466 لسنة 2016”.