 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 05:07 مساءً
روابط سريعة
براءة عبير الشرقاوي
عبير الشرقاوي

براءة عبير الشرقاوي

2017-05-20 16:36:52

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء صبحى ومصطفى رشدي، اليوم السبت، ببراءة الفنانة عبير الشرقاوي من تهمة سب وقذف طليقها.

وكان طليق الفنانة عبير الشرقاوي، أقام دعوى قضائية تحمل رقم“9820 لسنة 2016”، يتهمها فيها بالسب والقذف في عدة مناسبات، وأنه تعرضت لسيرته وإهانة كرامته.

جدير بالذكر أن محكمة جنح الدقي قد برّأت طارق محمد صلاح الدين “طبيب نفسي”، طليق الفنانة، ومحاميه أحمد عبد الفتاح، من اتهامهما بسب وقذف الفنانة في الدعوى رقم “2466 لسنة 2016”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3