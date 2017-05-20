القاهرة / الرياض .. يشارك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ومشاركة قادة وممثلي 41 دولة من الأعضاء في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.

القاهرة .. تنظم جامعة الدول العربية الاحتفالية الخامسة باليوم العربي لكفاءة الطاقة غدا الأحد المقبل وذلك بتنظيم مشترك بين أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE.

القاهرة .. تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الأحد باليوم العالمي للتنوع الثقافي والذى أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا يومًا عالميًا للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية في ديسمبر 2002.

القاهرة / المنامة .. يتوجه رئيس البرلمان العربي غدا الى مملكة البحرين على رأس وفد رفيع المستوى تلبية للدعوة الموجهة من رئيس مجلس النواب البحريني للتعاون والتنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمان العربي ومجلس النواب البحريني وبما يفعل العمل البرلماني العربي .

القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم “كتائب حلوان” لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.

القاهرة .. تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والي مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2017/2018 .

القاهرة .. يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

القاهرة .. تنظم لجنة “الشئون العربية” ولجنة الشؤون “الثقافية” بنقابة الصحفيين ندوة فى ذكرى مرور 69 عاما على نكبة فلسطين، غدا الأحد ، ويعقب الندوة أمسية فنية وشعرية.

القاهرة .. تنظم أمانة المؤتمرات فى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام، بالتعاون مع لجنة التاريخ، ملتقى العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية تحت عنوان “دروس الماضى وآفاق المستقبل”، تحت رعاية الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة، وذلك ، فى تمام الساعة الحادية عشر صباح غد، بحضور الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة.

الجيزة .. تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤتمرها العلمي الخامس تحت عنوان “المرأة المصرية والتنمية المستدامة” بمقر الجمعية المصرية لنهوض الريف المصري بالجيزة، وذلك غدا، ويرأسه هويدا عدلي.

القاهرة .. تبدأ اعمال تغليف العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون غدا بالمتحف المصري تمهيدا لنقلها للمتحف الكبير.

بنها.. تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية غدا الأحد، قبول طلبات راغبي العمل على 77 فرصة عمل بـ 3 شركات، برواتب تصل إلى 1500 جنيه لبعض المهن، ومهن أخرى تحدد طبقا للمقابلة.

القاهرة .. تنظم الجمعية المصرية لشباب الأعمال، غدا الأحد، ندوة للتعريف بضمانات وحوافز الاستثمار والإجراءات الميسرة بالقانون الجديد، وأهم بنود وأحكام القانون وتأثيره على الاقتصاد، وخطة الدولة وهيئة الاستثمار لتطبيق القانون وإصدار لائحته التنفيذية.

السويس .. يفتتح اللواء أحمد حامد محافظ السويس معرض أهلا رمضان غدا الاحد بمنطقة ارض المعارض بالمحافظة.

الاقصر .. يقيم أوركسترا بيت العود العربى، حفلة الكبير بمدينة الأقصر تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في إطار احتفالات الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017، وذلك غدا الأحد.

الاسكندرية .. تستقبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، يوم الأحد المقبل، وفد وزارة الصيد والاقتصاد البحري للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بمقر الأكاديمية العربية بأبى قير.

طنطا .. تنظم مديرية الشباب والرياضة بالغربية غدا الأحد ماراثون رياضي في سباق الدراجات تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

القاهرة .. تعقد لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان “كيفية إعداد شباب المترجمين”، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء غد، بقاعة الندوات. يدير الندوة الدكتور هشام موسى المالكي، ويتحدث بها كل من الدكتور محمد يوسن الحملاوي، والدكتور أحمد شوقي.

الاقصر .. تنظم نقابة أطباء الأقصر، غدا الأحد احتفالية يوم الطبيب الأقصري السادس والمقرر إقامتها بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر.

المنصورة .. ينظم مركز تطوير الأداء الجامعى بجامعة المنصورة دورة تدريبية فى العاشرة من صباح غد عن موضوع ( جودة المنشأت الطبية) وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر المركز بالجامعة .

المنصورة .. تبدأ فى العاشرة من صباح غد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى لطلاب كلية السياحة بجامعة المنصورة .

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة منية النصر لقاء شعرى عن ( عيد العمال) وذلك فى العاشرة من صباح غد بمقر القصر .

المنصورة .. يعقد بيت ثقافة مدينة أجا ندوة ثقافية دينية عن شهر رمضان وذلك فى العاشرة من صباح غد بمقر القصر .

المنصورة .. تنظم مكتبة المجاهد حسن طوبار الثقافية بمدينة المنزلة ورشة تدريب مسرحى على فنون ( التمثيل والديكور والكتابة المسرحية ) تبدأ فى الخامسة من مساء غد وتستمر لمدة شهرين .