بسبب ايفانكا ترامب.. ارتباك بين حراس "الخويا" بقصر اليمامة2017-05-20 16:41:13
تسببت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في ارتباك “تشريفة الخويا” داخل قصر اليمامة بالعاصمة السعودية “الرياض”، أثناء سيرها برفقة زوجها جاريد كوشنر، والتقطت عدسات المصورين نظرات الحرس السعوديين أثناء ملاحقة الضيفة الأمريكية.
وبالرغم من التعليمات السعودية لحرس الشرف “الخويا”، بالثبات دون اهتزاز أو النظر يمينا أو يسارًا، أثناء استقبال الضيوف، ارتبك عدد من الحراس بسبب الجمال اللافت لنجلة الرئيس الأمريكى وتخلوا عن موروث تاريخى لـ”تشريفة الخويا”.
ويعد الخويا الذي يبلغ عددهم في بعض الاستقبالات الرسمية أكثر من 300 رجل بلبس الزي السعودي الرسمي والدقلة الملونة والمحزم الذي يحتوي على الرصاص والمجند، وفي وسطه يضع الخنجر المذهب، ويمثل الاستقبال بالخويا جزء من التراث السعودي والتشريفات وهو جزء من الاحتفاء بالضيف.
ويتواجد الخويا في جميع إمارات المناطق في السعودية في الاحتفالات الرسمية والاستقبالات لأمير المنطقة ويسمى رئيس الخويا والأعضاء في الفرقة التي تتراوح أعدادها في كل إمارة منطقة ما بين 10 حتى 50 شخصا ويسمى “خوي”.
وكان الرئيس الأمريكي قد مرّ أمام الخويا مستمعا لشرح الملك سلمان عن اللبس المميز للخويا الذين اصطفوا بخطين متوازيين مشكلين ممرا بشريا للملك وضيفه الرئيس الأمريكى، وجذب منظر الخويا نظر ترمب.
وتلفت ملابس “الخويا” أنظار الرؤساء في الزيارات حيث يصطفون للتشريفات في استقبالات الرؤساء وتوديعهم في القمة المقامة بالرياض، حيث يقف أكثر من 100 خويا باللبس الرسمي لاستقبال الرؤساء والزعماء والوفود الرسمية وهي سمة من سمات المملكة والتي يسجلها الإعلام الأجنبي دوما الحاضر مع الرؤساء.
والخويا اسم قديم ورد ذكرهم في الهجانة في عهد الملك عبدالعزيز التي أنشئت عام ١٩٢٥، وبمهام عسكرية حتى تم إعادة التشكيل وضم مجموعة منهم للأمراء في المناطق وكانت مهامهم متعددة حتى تم اعتماد مسمى لهذه الوظيفة في ديوان الخدمة المدنية وأصبحت مراتب يعين عليها الأفراد.
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد في تصريحات صحفية ...Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج "آراب جوت تالنت"
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج، والوصول لعروض ...Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT