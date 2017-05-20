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مجدي كامل ينشر صورته مع زوجته مها أحمد في كواليس «عرايس خشب»
الفنان مجدي كامل

مجدي كامل ينشر صورته مع زوجته مها أحمد في كواليس «عرايس خشب»

2017-05-20 16:35:08

نشر الفنان مجدي كامل، صورة جديدة جمعته بزوجته الفنانة مها أحمد، من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد “عرايس خشب”، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان ٢٠١٧.

وعلق على الصورة، عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلا: “صباح الفل قريبا في رمضان مسلسل عرايس خشب.. يارب توفيقك”.

يذكر أن مسلسل “عرايس خشب”، من بطولة مجدي كامل ومها أحمد وسوزان نجم الدين ودنيا عبد العزيز وأحمد صيام ونهال عنبر وعايدة رياض، ومن تأليف رضا الوكيل، وإخراج حسام عبد الرحمن.

مها أحمد ومجدي كامل مسلسل عرايس خشب

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