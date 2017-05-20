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ميزة "تثبيت المحادثات" تصل لبعض مستخدمي واتس اب
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ميزة "تثبيت المحادثات" تصل لبعض مستخدمي واتس اب

2017-05-20 16:33:01

يجد بعض مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب” صعوبة في الوصول إلى بعض المحادثات، بالنظر إلى حجم الرسائل الهائل الذي يتلقونه كل يوم، لاسيما من المجموعات، لكن تحديثا جرى إطلاقه في الآونة الأخيرة، بات يسمح للمستخدم أن يقوم بتثبيت محادثات معينة في أعلى القائمة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن التحديث سيبقي على المحادثات المهمة المختارة في الأعلى، حتى وإن وردت عدة رسائل من المحادثات الأخرى.

وأوضح المصدر أن التحديث تم إطلاقه لفائدة مستخدمي أجهزة أندرويد، في مرحلة أولى، وسيكون بوسعهم أن يستفيدوا منه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ومن أجل تثبيت محادثة ما في أعلى القائمة، يجب النقر على المحادثة حتى يظهر رمز “الدبوس” بجانب خيارات الحذف والأرشفة.

ويعكف تطبيق التراسل الأكثر شعبية في العالم، منذ مدة، على إطلاق ميزة تسمح للمستخدم أن يتراجع عن البعث برسالة ما، في غضون مدة قصيرة، في حال لم يكن المتلقي قد فتحها بعد.

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