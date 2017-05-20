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ندام يتوج بلقب رابطة الملاكمة العالمية وزن المتوسط بالفوز على موراتا
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ندام يتوج بلقب رابطة الملاكمة العالمية وزن المتوسط بالفوز على موراتا

2017-05-20 17:02:22

اقتنص الفرنسي حسن ندام لقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن المتوسط عقب فوزه على الياباني ريوتا موراتا بعد قرار مفاجئ من القضاة اليوم /السبت/.
ولجأ ندام المولود في الكاميرون لزاوية الحلبة في الجولة الرابعة بعد لكمة قوية من موراتا وبدا أنه يعاني خلال باقي النزال.
ورغم ذلك منح اثنان من القضاة الثلاثة الفوز للملاكم الفرنسي البالغ عمره 33 عاما ليحقق فوزه رقم 36.
وبهذا خسر موراتا (31 عاما) بطل وزن المتوسط في أولمبياد لندن 2012 لأول مرة في 13 نزالا.
يشار إلى أن بطل الوزن الموحد هو جينادي جولوفكين من كازاخستان.

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