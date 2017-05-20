أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن العمل في محطات توليد الكهرباء الثلاث الكبرى التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (سيمنس) الألمانية وشركائها المحليين (أوراسكوم والسويدى) يتم على قدم وساق بمعدلات جيدة تفوق معدلات التنفيذ التي حددتها الزمنية المعدة لذلك، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز في تنفيذ محطة بنى سويف وصلت إلى حوالى 86.4% ، والبرلس إلى حوالى 84%، والعاصمة الإدارية إلى 84 %.

جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال اجتماعه اليوم وعدد من قيادات القطاع بممثلى كل من شركة سيمنس وأوراسكوم والسويدى للوقوف على مستجدات العمل بالمحطات الثلاث.

وشدد الوزير على سرعة تنفيذ المشروعات الثلاث، مؤكداً ضرورة تذليل كافة العقبات التى تعوق دون التنفيذ فى الموعد المحدد حتى يكتمل إدخال كل المحطات تجارياً فى مايو 2018.

وتأتي تلك المحطات ضمن مجموعة من المشروعات التى تم التعاقد عليها ـ خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ ـ مع شركة (سيمنس) العالمية وشركائها المحليين لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية بقدرات تصل إلى 14400 ميجاوات لمجابهة الزيادة المطردة فى الأحمال ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الإستثمارية الجديدة .

وتتكون كل محطة من 4 موديول (وحدة) وكل موديول يتكون من 2 تربينة غازية قدرة كل واحدة 400 ميجاوات، و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لإستعادة الطاقة المفقودة.