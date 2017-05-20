أعلنت “بوابة الأزهر” الإلكترونية، الجمعة، إطلاق تطبيق ذكي جديد للهواتف المحمولة على منصة أندرويد، في مسعى من مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف.

وقال بيان لمشيخة الأزهر، يوم الجمعة، إن البوابة تأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة للأزهر الشريف التي تسعى إلى توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال مع المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن التطبيق يتضمن العديد من المزايا والإمكانيات، ويقدم أحدث أخبار الأزهر الشريف ومقالات دعوية لنخبة من كبار العلماء والمفكرين، كما يتيح فرصة الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها قطاعات الأزهر الشريف، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.