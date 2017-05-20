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اكتشاف طريقة إبطال فيروس الفدية الذي ضرب العالم
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اكتشاف طريقة إبطال فيروس الفدية الذي ضرب العالم

2017-05-20 16:27:49

أعلن باحثون فرنسيون، يوم الثلاثاء، أنهم توصلوا إلى طريقة تتيح لمستخدمي “ويندوز” أن يسترجعوا الملفات التي جرى تشفيرها من قبل فيروس الفدية الذي ضرب أكثر من 150 دولة في العالم.

وتسمح الطريقة التي توصل إليها الباحثون الفرنسيون، بفك التشفير الذي استهدف دولا كثيرة حول العالم، وفق ما أكده خبراء مستقلون في المجال الرقمي.

ويقوم فيروس “وانا كراي” الخبيث بتقييد وصول المستخدمين إلى ملفاتهم على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام “ويندوز” ويطالب بدفع فدية للقراصنة مقابل التمكين من استرجاع الملفات.

ونبه الباحثون إلى أن الطريقة التي توصلوا إليها من شأنها أن تكون ناجعة في بعض الظروف فقط، أي أنها لن تحل مشكلة جميع الحواسيب التي أصيبت بالبرنامج الخبيث.

وأوضحوا أن الطريقة تأتي ثمارها في حال لم تجر إعادة تشغيل الحاسوب بعد الإصابة بالفيروس، وفق ما ذكر موقع “مشابل” المختص بأخبار التقنية.

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