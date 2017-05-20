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ضبط أكثر من ٧ آلاف اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها للسوق السوداء
سيارة تجمل اسطوانات بوتاجاز

ضبط أكثر من ٧ آلاف اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها للسوق السوداء

2017-05-20 16:40:28
محيط: أ. ش. أ

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن،عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الإستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

و أسفرت تلك الجهود ، عن ضبط قضية مواد بترولية بمضبوطات ٣ آلاف لتر بنزين وسولار، و١٨ قضية اسطوانة بوتاجاز بمضبوطات ٧ آلاف و٣١٨ اسطوانة، و١٠٧ قضايا دقيق ومخالفات مخابز، وضبط ٢٤ قضية في محال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط ٥٦٢ قضية في مجال ( المحلات العامة، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و ضبط ٧٢ قضية في مجال الغش التجاري، وضبط ٢٦ قضية في مجال اللحوم والطيور بمضبوطات ٣ أطنان، و ٢٢ قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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