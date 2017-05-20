حقق المنتخب الكوري الجنوبي، انطلاقة قوية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب، تحت 20 عاما، المقامة على أرضه، وسحق غينيا (3-0)، اليوم السبت، بالجولة الأولى، من مباريات المجموعة الأولى.

واقتسم المنتخب الكوري الجنوبي، بذلك صدارة المجموعة الأولى، مع نظيره الإنجليزي، الذي فاز اليوم، على نظيره الأرجنتيني (3-0) أيضًا.

افتتح لي سيونج وو، الملقب بـ “ميسي كوريا الجنوبية” والذي يلعب في برشلونة، التسجيل للمنتخب الكوري بالدقيقة (36).

وألغى الحكم جوليو بسكينين جونزاليز، هدفًا ثانيًا للفريق بالثواني الأخيرة من الشوط الأول، بعد مراجعة مقاطع الفيديو، التي أوضحت تجاوز الكرة للخط بجوار القائم، قبل تمريرها وتسديدها داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز المنتخب الكوري الجنوبي انتصاره بالهدفين الثاني والثالث، سجلهما ليم مين هيوك، وبايك سيونج هو (الذي يلعب في برشلونة) في الدقيقتين (76، و81).