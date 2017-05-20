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جوجل تدخل لمنافسة أبل في أرضها
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جوجل تدخل لمنافسة أبل في أرضها

2017-05-20 16:26:36

أعلنت شركة جوجل أن المساعد الرقمي الخاص بأجهزتها الذكية سيتوفر على أجهزة آي فون وآي باد لمنافسة Siri في “أرض أبل”.

وحسبما أورد موقع “The Verge” التقني، الخميس، فإن تطبيق Google Assistant سيتوفر أولا في الولايات المتحدة لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام iOS مثل آي فون وآي باد.

وبوسع مساعد غوغل الإجابة على الأوامر التي يطرحها مستخدمو الأجهزة الذكية مثل البحث عن مطعم قريب أو مراجعة المواعيد والتعرف والبحث في الإنترنت والكثير من المهام الأخرى.

ويتيح المساعد أيضا إجراء عميات البحث فضلا عن الاستجابة للأوامر بناءً على المعلومات الموجودة حساب جوجل.

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