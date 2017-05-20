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بث مباشر.. خادم الحرمين و"ترامب" يشهدان توقيع عددا من الاتفاقيات المشتركة
الملك سلمان والرئيس ترامب

بث مباشر.. خادم الحرمين و"ترامب" يشهدان توقيع عددا من الاتفاقيات المشتركة

2017-05-20 16:28:10

يشهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، توقيع عددا من الاتفاقيات المشتركة، وتقدم شبكة الاعلام العربية “محيط” بثاً مباشراً للجلسة المذاعة عبر فضائية “إكسترا نيوز”.



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