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شاهد.. الإعلان الرسمي لمسلسل "الزيبق"
شريف منير وكريم عبدالعزيز في الزئبق

شاهد.. الإعلان الرسمي لمسلسل "الزيبق"

2017-05-20 16:30:28

نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور “إنستجرام” الإعلان الرسمى لمسلسله الجديد “الزيبق”، والمقرر عرضه فى رمضان 2017.

وكتب إدوارد عبر حسابه: “الإعلان الرسمى لمسلسل الزيبق”.

يذكر أن المسلسل مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، وتبدأ أحداثه من عام 1998 وتستمر حتى عام 2003م، ويجسد كريم عبدالعزيز شخصية شاب يدعى “عمر” ويعمل فنى كاميرات، بينما يجسد شريف منير شخصية “خالد صبرى أبو علم”.


ويشارك فى بطولة “الزيبق” طلعت زكريا وريهام عبد الغفور، كارمن لبس، فادى إبراهيم، محمد شاهين، إدوارد، سهر الصايغ، هادى الجيار، نهلة سلامة، تميم عبده، رامى وحيد ومحمد حسنى وعبد الرحيم حسن، سيناريو وحوار وليد يوسف، إنتاج وإخراج وائل عبد الله.

الاعلان الرسمي لمسلسل #الزيبق رمضان ٢٠١٧ على onE

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