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السبت 20 مايو 2017 05:17 مساءً
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حيلة مفيدة جدا لكل مستخدمي واتس اب
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حيلة مفيدة جدا لكل مستخدمي واتس اب

2017-05-20 16:24:29

من منا لم يصله في أكثر من مرة روابط مشبوهة على واتساب تتسبب في كثير من الأحيان في إصابة الهاتف ببرامج خبيثة تنتشر سريعا لدى كل الموجودين في قوائم الاتصال.

وعندما يتلقى مستخدمو واتساب رسالة تحتوي على رابط، يثور الفضول عند النسبة الأكبر من هؤلاء المستخدمين لفتح الرابط والتعرف على محتواه، وهنا تقع الكارثة إذا كان ذلك الرابط فيروسا أو برمجية خبيثة.

ولذلك فإن هناك حيلة مفيدة جدا تتيح لأي مستخدم تفحص الروابط التي يتلقونها دون فتحها وذلك من خلال تطبيق واتساب ذاته، ودون أدوات إضافية وبشكل آمن.

يمكن للمستخدم التحقق من الرابط من خلال نسخه ثم لصقه في المساحة المخصصة للإرسال في واتساب دون إرساله. وعندها سيقدم التطبيق معاينة للرابط ومن هذه المعاينة يمكن للمستخدم أن يرى محتوى الرابط دون فتحه.

لن يقوم واتساب بتوفير معاينة للروابط الخبيثة، وهذه الحيلة هي الأفضل والأسهل للتحقق مما يستلمه المستخدم.

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