تنفيذ الأحكام تنجح في تنفيذ 539 ألف حكم خلال 15 يوما2017-05-20 16:37:39
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 15 يوما - عن تنفيذ 539 ألفا و157 حكما قضائيا متنوعا.
وشملت الأحكام التى تم تنفيذها 3 ألاف و518 حكم جنايات، من بينها 29 حكما بالإعدام، و600 حكم بالسجن المؤبد، من أبرزها 454 مخدرات، و479 سلاحا، و278 قتل والشروع فيه و335 سرقة بالإكراه، و226 ألفا و655 حكم حبس جزئى، و38 ألفا و988 حكم حبس مستأنف، و213 ألفا و945 حكم غرامات و56 ألفا و51 حكم مخالفات.
يذكر أنه من بين تلك الأحكام، ضبط 465 محكوما عليهم من متعددى الأحكام،بإجمالى 7 آلاف و208 أحكام قضائية متنوعة ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.
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