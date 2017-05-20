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رجل أعمال صيني يصر على الإلتحاق بالجامعة رغم فشله 20 مرة
رجل-أعمال-خمسيني-يتقدم-للالتحاق-بالجامعة-بعد-فشله-في-20-محاولة-4cac0

رجل أعمال صيني يصر على الإلتحاق بالجامعة رغم فشله 20 مرة

2017-05-20 16:26:28

وُصف “ليانغ شي” بأكثر المُمتحنين جنونًا في الصين، حيث يستعد لخوض محاولته الحادية والعشرين بالاختبار الوطني للالتحاق بالكليات في يونيو المقبل.

ورغم كونه رجل أعمال ناجحا وعصاميا في تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد، فإن “ليانغ” راوده حلم الالتحاق بالجامعة منذ زمن بعيد، حيث يرى أن الحياة بدون التجربة الجامعية ناقصة.

وبدأ “ليانغ” أولى اختبارات الالتحاق بالجامعة عام 1983، واستمر في محاولاته حتى بعد تخرج ابنه في الكلية، لكنه طوال هذه المدة لم يفلح في الحصول على النتيجة التي يرغب بها.

وبعد المدرسة الثانوية فشل “ليانغ” في الامتحان أربع مرات، منها ثلاث خلال سنوات متتالية، قبل أن يتخلى عن مسعاه ويبدأ شركته الناجحة، لكن حلم الكلية عاد يراوده عندما تم إلغاء الحد الأقصى لعمر الممتحن والذي كان مقصورًا على من هم دون الخامسة والعشرين عام 2001.

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