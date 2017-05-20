قال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايكل مان، إن “تقارير العنف في قاعدة براك الشاطئ الجوية، جنوب ليبيا، والعدد الكبير من القتلى، بما فيهم المدنيين وعمليات الاعدام، تشكل تطوراً مثيراً للقلق.”.

وأضاف مان أن ” العنف ليس حلا لتحديات ليبيا،ولا يمكن إلا أن يعرض للخطر العمل الجاري لإيجاد حل سلمي وتفاوضي للأزمة السياسية والأمنية “.

ودعا الاتحاد “جميع الأطراف ممارسة ضبط النفس ووقف جميع الأعمال العدائية وتجنب المزيد من تصعيد العنف من أجل جميع الليبيين ” مضيفاً إلى أنه “من الضروري اجراء مزيد من الحوار بين جميع الاطراف بروح من المصالحة “. ‎