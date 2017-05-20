استدعى المدير الفني لفريق ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، جميع اللاعبين بما فيهم المصابين داني كارباخال وبيبي وجاريث بيل بالإضافة إلى نجله لاعب وسط الفريق الرديف إنزو زيدان، لمواجهة مالاجا المصيرية غدا /الأحد/ على ملعب “لا روساليدا” في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان - في مؤتمر صحفي اليوم السبت - “غدا سيسافر الجميع، لنقول إننا جميعا مهمون، وعلى الجميع أن يتواجد في المباراتين المتبقيتين” في إشارة لمواجهة مالاجا ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقام زيدان باستدعاء جميع اللاعبين الـ 24 بالفريق الأول، إضافة إلى نجله إنزو، وتضم القائمة كلا من كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال ودانيلو وبيبي وسرخيو راموس ورافائيل فاران وناتشو فرنانديز ومارسيلو وفابيو كوينتراو وكاسيميرو وتوني كروس وماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش وإيسكو وماركو أسينسيو وإنزو زيدان وخاميس رودريجيز وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وألبارو موراتا وماريانو دياز.

وليتوج بلقب الليجا، الذي يغيب عن خزائنه منذ عام 2012 ، يحتاج ريال مدريد للتعادل على الأقل أمام مالاجا، إذ يتصدر الفريق البطولة بـ90 نقطة متقدما بثلاث نقاط على برشلونة الوصيف، إلا أن البرسا يتفوق على الملكي في المواجهات المباشرة.