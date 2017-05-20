زيدان يستدعى جميع لاعبي الريال لمواجهة إيبار غداً2017-05-20 16:23:19
استدعى المدير الفني لفريق ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، جميع اللاعبين بما فيهم المصابين داني كارباخال وبيبي وجاريث بيل بالإضافة إلى نجله لاعب وسط الفريق الرديف إنزو زيدان، لمواجهة مالاجا المصيرية غدا /الأحد/ على ملعب “لا روساليدا” في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.
وقال زيدان - في مؤتمر صحفي اليوم السبت - “غدا سيسافر الجميع، لنقول إننا جميعا مهمون، وعلى الجميع أن يتواجد في المباراتين المتبقيتين” في إشارة لمواجهة مالاجا ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقام زيدان باستدعاء جميع اللاعبين الـ 24 بالفريق الأول، إضافة إلى نجله إنزو، وتضم القائمة كلا من كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال ودانيلو وبيبي وسرخيو راموس ورافائيل فاران وناتشو فرنانديز ومارسيلو وفابيو كوينتراو وكاسيميرو وتوني كروس وماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش وإيسكو وماركو أسينسيو وإنزو زيدان وخاميس رودريجيز وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وألبارو موراتا وماريانو دياز.
وليتوج بلقب الليجا، الذي يغيب عن خزائنه منذ عام 2012 ، يحتاج ريال مدريد للتعادل على الأقل أمام مالاجا، إذ يتصدر الفريق البطولة بـ90 نقطة متقدما بثلاث نقاط على برشلونة الوصيف، إلا أن البرسا يتفوق على الملكي في المواجهات المباشرة.
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد في تصريحات صحفية ...Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج "آراب جوت تالنت"
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج، والوصول لعروض ...Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT