واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع أمن أسيوط حملاته الأمنية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية بمراكز شرطة (القوصية، صدفا، منفلوط وديروط).

واستهدفت الأجهزة الأمنية أربع بؤر إجرامية بمناطق (القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية، الحواتكة بدائرة مركز منفلوط جزيرة بنى فيز بدائرة مركز شرطة صدفا، الحوطا الشرقية بدائرة مركز شرطة ديروط)، وأسفرت عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري عبارة عن (5 بنادق آلية - 11 بندقية خرطوش - 7 أفراد محلية الصنع - و8 طلقات مختلفة الأعيرة)، وذلك بحوزة 14 متهما، بالإضافة إلي قضية مخدرات (إتجار) بلغت الكمية المضبوطة فيها 90 قرصا مخدرا.

كما استهدفت الأجهزة الأمنية أطراف 3 خصومات ثأرية، ونجحت في ضبط 95 قضية تموينية و820 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن تنفيذ 1205 أحكام قضائية متنوعة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات التي تشنها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي لاستهداف البؤر الإجرامية بنطاق المديرية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الاتجار بالأسلحة النارية، والمواد المخدرة، والمحكوم عليهم الهاربين.