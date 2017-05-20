ما هو السبب وراء ثلث الوفيات بين البشر في السنوات الأخيرة؟

توصل فريق دولي من الأطباء لنتائج تبين أهم أسباب الوفيات عند البشر في السنوات الأخيرة.

وفي حديث نشرته مجلة American College of Cardiology قال الخبراء: “لقد أثبتت الدراسات التي أجريناها على مدار 15 عام الأخيرة أن أكثر من ثلث الوفيات عند البشر في تلك الفترة، كان سببها أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المرتبطة بالسمنة”.

وأشار الخبراء إلى أن إحصاءاتهم بينت أن “أكثر البلدان التي يعاني سكانها من أمراض القلب والشرايين هي بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وبلدان الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا”.

في حين أن معدلات الوفيات من أمراض القلب شهدت انخفاضا ملحوظا في كل من: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية.

وخلال الدراسات استعان الخبراء بإحصائيات وكالة الصحة العالمية والتي أجروها ما بين عامي 1990 و2015، والتي بينت أن أعداد الذين كانوا يعانون من أمراض القلب في العالم عام 2015 وحده، تجاوزت 400 مليون شخص، توفي منهم 18 مليون في نفس العام.

ونوهوا إلى أن التقدم في مجال الطب والأدوية، أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات جراء تلك الأمراض في الأعوام الخمسة الأخيرة، ففي تسعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، كانت نسبة الوفيات جراء أمراض القلب 393 شخصا لكل ألف شخص، أما بعد العام 2010، انخفض الرقم إلى 286 من كل ألف مريض.