يواجه مطعم هندي في لندن خطر الإغلاق، بعد نشر تقرير إخباري مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم موظفي المطعم بتقديم لحوم بشرية لرواده، بحسب موقع ديلي ميل.

وجاء في القصة الإخبارية المزيفة، أنه ألقي القبض على صاحب المطعم بعد العثور على لحوم بشرية في الطعام، وأنه تم العثور على 9 جثث في الثلاجة حين داهمت الشرطة المطعم في نيو كروس جنوبي لندن.

لكن كل ذلك لم يمنع الناس من الاعتقاد بصحة القصة عندما رأوها منشورة في فيسبوك.

وقالت ألشينرا بيجوم صاحبة المطعم، إنها تلقت مئات المكالمات من الناس منذ نشر القصة، وتلقت أيضا زيارة من الشرطة.

وأوضحت بيجوم “لقد أثر الخبر بشكل كبير في عملنا، وأصبح الناس أكثر عدائية معنا، لقد حاولت توضيح القصة لهم إلا أنهم لا يريدون سماع الحقيقة”.

وتملك عائلة بيجوم المبنى منذ 60 عاما، وكان والدها يملكه لمدة 40 عاما قبل وفاته، أما الآن فإن مطعمها يواجه خطر الإغلاق بعد انتشار هذا الخبر وعزوف الناس عن القدوم إليه.