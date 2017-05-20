قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن الدولة لم تغفل عن الإسكندرية فقط، ولكن أهل الإسكندرية أنفسهم أهملوها، على الرغم من أنها جزء من مدن حوض البحر المتوسط، التى لابد أن تأخذ مكانها على خريطة العالم وليس السياحة فقط.

وأضاف راشد فى لقاءه ظهر اليوم، بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية، والتى يرأسها أيمن بدوى، أن الاسكندرية هى المحافظة الوحيدة بعد القاهرة التى لم تتأثر نسبة الإشغالات فيها، فى كل الأوقات من العام، مشيراً إلى أن بها مجموعة من رجال الأعمال الذين يستطيعون، إنشاء صناعة فيها، تعتمد على السياحة المستدامة.

وأكد راشد ، إنه لم يتم استهداف السياحة المستدامة، ولم نطور صناعة السياحة فى الإسكندرية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة، كما لم تحدث وسائل الربط بين إسكندرية وأثينا ومرسيليا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها، وأصبح رجال الأعمال يبحثون عن المكسب السريع.

وقال وزير السياحة، إن الإسكندرية أكثر مدينة صالحة لصناعة سياحة مستدامة، لأن مقوماتها موجودة سواء فى المناخ العام، أو الأيدى العاملة، أو الموارد الطبيعية.

يأتى اللقاء بحضور عضوا مجلس النواب، حسنى حافظ، وسمير البطيخى، وممثلى غرف السياحة، وعدد من المجتمع المدنى المهتمين بالسياحة.