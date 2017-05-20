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علماء جامعة موسكو يدرسون تطور تشريح الحشرات
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علماء جامعة موسكو يدرسون تطور تشريح الحشرات

2017-05-20 15:19:15

قام علماء الأحياء في جامعة موسكو الحكومية بدراسة مدى تأثير تقلص أحجام الحشرات على أبعاد أعضائها الداخلية والخارجية.

واتضح أن الأعضاء الداخلية تتقلص بنفس نسبة تقلص حجم الحشرات الكلي، على الرغم من زيادة حجم أجهزتها العصبية.

وقد ركز العلماء على عملية انخفاض حجم جسم المفصليات إلى أدنى حد ممكن، حتى تصبح قابلة للمقارنة بكائنات حية مجهرية. ولم تكن التغيرات التي تطرأ على أعضائها الداخلية معروفة سابقا.

وقام علماء الأحياء ببناء 30 نموذجا كمبيوتريا ثلاثي الأبعاد، لأجسام 22 نوعا من الحشرات، تنتمي إلى 11 أسرة و5 مجموعات، من بينها الحشرات صلبة الأجنحة، وغشائية الأجنحة، وآكلات الأعشاب، والتِربِس، حيث اختلفت أبعاد أجسام أصغرها عن أكبرها بمقدار يزيد عن 150 ألف مرة.

وأظهر العلماء أن غالبية الأعضاء الداخلية للحشرات قابلة للتقلص أو التمدد بنفس النسب عند تغير أبعاد أجسامها.

لكن العلماء اكتشفوا في الوقت نفسه أن حجم الجهازين العصبي والتناسلي يزداد أضعافا عند تصغير أبعاد الجسم. ويرى العلماء أن هاذين الجهازين لهما دور في الحد من تقلص جسم الحشرات.

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