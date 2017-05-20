علماء جامعة موسكو يدرسون تطور تشريح الحشرات2017-05-20 15:19:15
قام علماء الأحياء في جامعة موسكو الحكومية بدراسة مدى تأثير تقلص أحجام الحشرات على أبعاد أعضائها الداخلية والخارجية.
واتضح أن الأعضاء الداخلية تتقلص بنفس نسبة تقلص حجم الحشرات الكلي، على الرغم من زيادة حجم أجهزتها العصبية.
وقد ركز العلماء على عملية انخفاض حجم جسم المفصليات إلى أدنى حد ممكن، حتى تصبح قابلة للمقارنة بكائنات حية مجهرية. ولم تكن التغيرات التي تطرأ على أعضائها الداخلية معروفة سابقا.
وقام علماء الأحياء ببناء 30 نموذجا كمبيوتريا ثلاثي الأبعاد، لأجسام 22 نوعا من الحشرات، تنتمي إلى 11 أسرة و5 مجموعات، من بينها الحشرات صلبة الأجنحة، وغشائية الأجنحة، وآكلات الأعشاب، والتِربِس، حيث اختلفت أبعاد أجسام أصغرها عن أكبرها بمقدار يزيد عن 150 ألف مرة.
وأظهر العلماء أن غالبية الأعضاء الداخلية للحشرات قابلة للتقلص أو التمدد بنفس النسب عند تغير أبعاد أجسامها.
لكن العلماء اكتشفوا في الوقت نفسه أن حجم الجهازين العصبي والتناسلي يزداد أضعافا عند تصغير أبعاد الجسم. ويرى العلماء أن هاذين الجهازين لهما دور في الحد من تقلص جسم الحشرات.
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد في تصريحات صحفية ...Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج "آراب جوت تالنت"
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج، والوصول لعروض ...Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة»Fri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT