من الموسيقى إلى الطب.. 1700 نوع جديد من النباتات المفيدة2017-05-20 15:16:39
اكتشف الباحثون، العام الماضي، 1700 نوع من النباتات، يمكن استخدامها في مجالات عديدة، بما في ذلك الغذاء والطب وحتى الموسيقى.
وتشمل النباتات المكتشفة على أنواع جديدة من الفانيليا، والجزر الأبيض والبيغونيا (أحد أكبر أجناس النباتات المزهرة)، وغيرها من النباتات المصنفة من قبل علماء النبات، على أنها بوبراسيليا، وهي شجرة تستخدم لصنع آلة الكمان، بسبب مرونة الخشب.
وعُثر على أنواع غير معروفة سابقا من نبات “ميقونة”، وهو مصدر جيد للحمض الأميني L-DOPA، المستخدم لعلاج مرض باركنسون، أو الشلل العصبي، في بلدان مختلفة، بما في ذلك المكسيك وبورنيو، وغينيا الجديدة و الإكوادور.
ووجد الباحثون نوعا من نبات العنبريس “onobrychis”، في اليونان، يمكن أن يساعد في مكافحة الاحتباس الحراري العالمي، حيث يقلل من كمية غاز الميثان، الصادر عن الجهاز الهضمي للبقرة، ما يحد من تأثير تربية الماشية على البيئة.
وكان من بين النباتات أصناف جديدة من اللوبيليا والبنفسج والكاميليا، وكذلك نبات بريمولا والورد والياسمين، والجربارة، كما عُثر على 4 أنواع من الصبار في الجنوب الأفريقي، يمكن استخدامها في مستحضرات التجميل.
وكشف الباحثون في حدائق كيو، عن النتائج التي توصلوا إليها من خلال تقرير، حالة النباتات في العالم 2017.
وكثيرا ما تفقد المحاصيل المزروعة تنوعها الجيني، والقدرة على الصمود أمام الجفاف والآفات، لذا يمكن استخدام الأنواع البرية المكتشفة لمكافحة هذه الآفات.
وتشمل النباتات الغذائية الأخرى المكتشفة العام 2016، أصنافا برية من عرق السوس، والفانيليا، والقرنفل وغير ذلك، كما تم تحديد 7 أنواع جديدة من نبات رويبوس، وهو شاي خال من الكافيين، يُعرف أيضا باسم “ريدبوش” في جنوب أفريقيا.
أما في الفلبين، فوجد علماء النبات أنواعا غير معروفة من قصب السكر وشجيرة القبار.
وحذر التقرير من احتمال انقراض بعض الأنواع، في ظل محاولة النباتات التكيف مع تغيرات المناخ.
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة» - محيطFri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT